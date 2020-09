Contatto con Cavani: Marotta e Ausilio tentano il colpaccio

L’Inter contatta Edinson Cavani per cercare di ottenere un grande bomber a costo zero. Attualmente a parametro zero, il bomber uruguagio chiede 12 milioni di euro a stagione, cifra che al momento solo pochissime squadre possono permettersi. L’Inter è pronta a fare un sacrificio ma soltanto a cifre decisamente più basse, assestate attorno ai 7,5 milioni. Il contatto ci sarebbe stato circa una settimana fa in funzione di un possibile addio di Lautaro. L’affare, dunque, è legato strettamente alla situazione del ‘Toro’ che al momento appare davvero difficile vederlo con la maglia di un’altra squadra.

