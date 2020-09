Rastelli: “D’ambrosio ha delle doti umane come l’umiltà e anno dopo anno è cresciuto”

Inter, l’ex giocatore e ora allenatore Massimo Rastelli ha voluto dare la sua opinione su Nicolò Barella e Danilo D’Ambrosio. Il tecnico non ha lesinato in complimenti per i due calciatori nerazzurri

INTER RASTELLI SU BARELLA E D’AMBROSIO/ L’ex giocatore ed ora allenatore Massimo Rastelli, in attesa di una nuova possibilità dopo la sua avventura non positiva alla Cremonese nello scorso campionato di serie B, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio. Il tecnico ha voluto dare il suo parere sul centrocampista dell’Inter Nicolò Barella e ha detto: “Ha sempre dimostrato personalità, chiaro che quando fai certi salti l’incognita rimane sempre. Invece con grande naturalezza e semplicità sembra essere all’Inter da una vita: merito a lui, gli faccio tanti complimenti“. Dopo aver fatto i giusti elogi all’ex calciatore del Cagliari, ha voluto fare i complimenti anche a un altro giocatore nerazzurro che ebbe la fortuna di allenare e ha dichiarato: “Danilo D’Ambrosio era al primo anno da professionista: lui nasce esterno alto da 4-4-2, il classico tornante a tutta fascia con gran gamba, corsa e un discreto piede per l’età che aveva. Cresciuto tantissimo, io lo impostai da terzino: ci abbiamo lavorato tanto e anche lui ha capito che arretrare di qualche metro sarebbe stato meglio per la sua carriera. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Ha delle doti umane come l’umiltà e anno dopo anno è cresciuto: il segreto è quello di migliorarsi, ed è il giusto premio per la sua determinazione“.