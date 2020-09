Vidal: partenza rimandata per questioni fiscali. Ma l’operazione si farà

Inter, il centrocampista Arturo Vidal era in procinto di prendere l’aereo privato che lo avrebbe portato a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Ma è stato costretto a rimanere in Spagna per questioni fiscali

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ Prosegue la telenovela per il trasferimento di Arturo Vidal in nerazzurro. Come ha spiegato il ‘Mundo Deportivo’, il giocatore sarebbe dovuto partire in giornata alla volta di Milano, per iniziare la sua nuova avventura nel campionato italiano con la maglia nerazzurra. Invece, mentre si trovava presso l’aeroporto di El Prat e stava per salire sul volo privato che lo avrebbe portato in Italia, è stato bloccato proprio quasi sulle scale. Non sono ancora trapelate le motivazioni di questo nuovo rinvio, anche se le voci in merito “indichino che alcune questioni fiscali dell’operazione, in attesa di risoluzione da parte dell’Inter, ne sarebbero state la causa” come ha informato il sito del quotidiano sportivo spagnolo.

In ogni caso, come ha voluto tranquillizzare il noto portale calcistico, la trattativa resta aperta e in via di risoluzione, come ha voluto spiegare Ramon Planes, segretario tecnico del club, durante la presentazione di Miralem Pjanic.