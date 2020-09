Calciomercato Inter, riecco Pinamonti | Visite mediche già effettuate

Ultime di calciomercato con focus sul summit con il Genoa per Candreva e Pinamonti. Ausilio e Baccin hanno incontrato Daniele Faggiano

AGGIORNAMENTO ORE 17.56 – Andrea Pinamonti torna di fatto ad essere un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante ha già svolto le visite mediche. Adesso è da capire se verrà o meno messo subito a disposizione di mister Conte. Al Genoa è diretto Candreva.

Ore forse decisive per il futuro di Antonio Candreva e Andrea Pinamonti. Oggi in sede i dirigenti dell’Inter, nello specifico il Ds Ausilio e il suo vice Baccin hanno incontrato il collega del Genoa Daniele Faggiano proprio per continuare a trattare i due calciatori. Candreva è un obiettivo molto concreto del club targato Preziosi, c’è il via libera di Conte alla sua cessione che potrebbe sbloccare l’arrivo di Arturo Vidal. L’attaccante classe ’99, invece, non rientra più nei piani dei liguri e così l’Inter, visti gli eccellenti rapporti, potrebbe decidere di sfruttare il gentlemen agreement riprendendosi il cartellino.

“Un accordo tra i nerazzurri e il Genoa credo ci sia già”, ha detto ieri Mino Raiola dopo il vertice di oltre due ore con il management interista. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI. Pinamonti avrebbe poi delle chance di restare alla corte di Conte in qualità di quarta punta.

