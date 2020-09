Godin offerto alla Roma: spunta l’inaspettato derby con il Cagliari

Godin offerto alla Roma: spunta l’inaspettato derby con il Cagliari

Diego Godin continua ad essere un nome molto caldo in uscita. I nerazzurri stanno attendendo il momento giusto per cederlo, così da affondare definitivamente i colpi per l’arrivo di Vidal. Secondo ‘Repubblica’, Godin non sarebbe solo nel mirino del Cagliari: il centrale piace anche alla Roma e secondo il quotidiano sarebbe stato addirittura offerto ai capitolini. Si attendono ulteriori novità in merito alla sua situazione.

