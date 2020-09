Calciomercato Inter, UFFICIALE | Lascia i nerazzurri a titolo definitivo

E’ ufficiale la partenza dall’Inter del centrocampista sloveno Demirovic. Ecco i dettagli

Elian Demirovic non è più un giocatore dell’Inter. E’ ufficiale, infatti, il passaggio del giovane centrocampista sloveno alla Fermana, club che milita in Serie C. “Elemento di grande duttilità, Demirovic è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove due stagioni fa è stato protagonista con la formazione Primavera, sia in Campionato che in Youth League. Nella scorsa stagione in prestito al Chievo Verona dove ha collezionato 14 gettoni con la formazione Primavera, realizzando anche una rete. Ha sottoscritto un accordo biennale con la Fermana”, recita la nota del club marchigiano. L’anno scorso il classe 2000 aveva militato nella Primavera del Chievo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI

