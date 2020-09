Calciomercato Inter, colpo stellare in attacco | ‘Solo’ 23 milioni

Dalla Spagna insistono: l’Inter fa sul serio per il fuoriclasse sudamericano uscito, ancora non del tutto, dai radar della Juventus. Ecco tutti i dettagli

Non si placano le voci, quelle che danno anche l’Inter o forse soprattutto l’Inter molto interessata al cartellino del fuoriclasse sudamericano che sta forse per uscire definitivamente dai radar della Juventus. Parliamo ovviamente di Luis Suarez, ieri sbarcato in Italia, per la precisione a Perugia dove ha effettuato e superato l’esame per la cittadinanza italiana e dunque il passaporto comunitario. Potrebbe però trascorrere del tempo prima diventi ufficialmente ‘italiano’, ecco perché i bianconeri hanno deciso di chiudere l’affare Dzeko evitando così il rischio di rimanere senza centravanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Smalling | Ecco l’offerta allo United

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Suarez obiettivo concreto. I dettagli

Il giornalista spagnolo Paco Aguilar, notoriamente molto vicino all’ambiente Barcellona, ha twittato dicendo che l’Inter fa sul serio per il bomber uruguagio, che con Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez andrebbe a completare un reparto offensivo a quel punto esplosivo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

La Juventus, de momento, como os dije ayer, pasa a un segundo plano absoluto para Luis Suárez que tiene al Inter como el club más interesado en sus servicios. El club neroazzurro tendría un poker de goleadores con Lukaku, Lautaro, Sánchez y Suárez. Casi nada para Conte. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) September 18, 2020

L’Inter è bloccata sul fronte cessioni, inoltre il monte ingaggi è salito coi rientri dei vari Perisic e Nainggolan (gente con stipendi alti), dunque appare davvero difficile ipotizzare un tentativo per il classe ’87 di Salto. Va detto, tuttavia, che il Barça è pronto a liberarlo a costo zero o dietro un piccolo indennizzo ‘alla Vidal‘, il quale intanto ancora aspetta che si sblocchi il suo arrivo a Milano. Nonostante tutto, Suarez rappresenta una grande ‘occasione’ di mercato, che l’Inter – magari dopo essersi disfatta degli esuberi – potrebbe davvero prendere in considerazione.

Per convincere l’uruguagio, nel mirino pure dell’Atletico Madrid di Simeone, servirebbe minimo un biennale da 10 milioni di euro a stagione, circa 13 lordi sfruttando il famoso Decreto Crescita. Insomma con ‘soli’ 23 milioni, calcolato l’ingaggio lordo per due stagioni, Suning regalerebbe a Conte un colpo ‘stellare’ per l’attacco. Da Scudetto…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, super scambio per Lautaro | Doppio colpo per Conte

Calciomercato Inter, bomba in diretta | Attacco a Conte