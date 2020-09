Calciomercato Inter, scambio col Milan | Salta tutto

Le strade di Inter e Milan si incrociano anche dal punto di vista del mercato. Ipotesi di scambio a centrocampo che sembra però tramontare a causa dei rossoneri

Tra le grane ancora da risolvere per la dirigenza dell’Inter c’è anche Radja Nainggolan, in attesa di nuova dimora dopo l’avventura in prestito al Cagliari. Il belga per ora è agli ordini di Conte e si attendono ulteriori sviluppi dal punto di vista del mercato. In questo senso il centrocampista belga potrebbe anche finire al centro di un maxi intrigo di mercato con i rivali del Milan. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Nainggolan-Kessie: la risposta del Milan

Le strade di Inter e Milan si incrociano anche dal punto di vista del mercato. La società nerazzurra infatti avrebbe proposto ai rivali di sempre uno scambio tra lo stesso Nainggolan e il mediano ivoriano Franck Kessie.

I rossoneri però sembrerebbero non gradire particolarmente l’affare e secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ avrebbero così rifiutato l’offerta. In questo senso anche l’ultimo tentativo dell’Inter sarebbe stato rispedito al mittente: i nerazzurri avevano infatti messo sul piatto oltre a Nainggolan anche un conguaglio dal punto di vista economico. Sfuma però lo scambio.

