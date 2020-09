Eriksen ancora in bilico: Conte deve decidere se rilanciarlo o cederlo

Eriksen ancora in bilico: Conte deve decidere se rilanciarlo o cederlo

Eriksen ancora in bilico: Conte deve decidere se rilanciarlo o cederlo

Nonostante abbia dato degli ottimi segnali di ripresa, il danese Eriksen continua ad essere in stand-by per quanto riguarda la nuova Inter. ‘La Gazzetta dello Sport’ loda la sua prestazione contro il Pisa (con allegata doppietta) ma permangono i dubbi in merito alla sua riconferma: con Sensi e Arturo Vidal, lui e Nainggolan rischiano l’addio a pochi giorni dalla conclusione del mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma