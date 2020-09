Resiste il duello Emerson-Alonso: possibile blitz per lo spagnolo

Con l’inserimento della Juventus per Emerson, secondo ‘Tuttosport’ l’Inter potrebbe virare con maggior decisione su Marcos Alonso. Per Lampard rappresenta una delle prime scelte, dunque sarà decisamente più difficile prenderlo. Emerson, invece, non è mai stato convocato, un chiaro indizio di mercato che non solo l’Inter sta cogliendo come una opportunità.

