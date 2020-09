Calciomercato Inter, svolta Candreva | Sostituto atteso ad Appiano

Antonio Candreva verso l’addio all’Inter che lo sostituirà con Matteo Darmian. Ecco tutti i dettagli delle due operazioni con Sampdoria e Parma

Candreva sta per salutare l’Inter a titolo definitivo. Stando alle ultime indiscrezioni, l’opera di convincimento della Sampdoria di Massimo Ferrero ha avuto i suoi frutti. A quanto pare l’esterno ha detto sì al trasferimento al club blucerchiato, con cui dovrebbe firmare un contratto di tre anni da complessivi 4,5 milioni. Nelle casse della società nerazzurra finiranno sui 2,5-3 milioni di euro, cifra che la stessa girerà al Parma per concludere in via definitiva l’operazione Darmian. Come riporta ‘Tuttosport’, il classe ’89 ex Manchester United – jolly difensivo stimato da Conte, il quale lo ha agià allenato in Nazionale – apporrà la sua firma su un contratto quadriennale da 2 milioni a stagione. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

