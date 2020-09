Calciomercato Inter, Leonardo ‘finanzia’ il colpo Kante

Un nuovo affare col Paris Saint-Germain permetterebbe all’Inter di andare all’assalto di Kante con tanti milioni a disposizione. Ecco tutti i dettagli

A Conte non basta certo Vidal. Come un anno fa per Lukaku, il tecnico dell’Inter pressa i suoi dirigenti per l’acquisto di N’Golo Kante. Arrivare al mediano transalpino è, come noto, impresa assai ardua poiché il Chelsea non intende venderlo a meno di una offerta davvero irrinunciabile. Potrebbero volerci non meno di 60 milioni di euro per strappare l’ok di Abramovich alla cessione del 29enne parigino, ritenuto dal salentino un elemento fondamentale per accorciare di molto se non annullare del tutto il gap dalla Juventus.

Calciomercato Inter, Brozovic al PSG e colpo Kante

L’Inter non ha soldi da spendere, ecco perché è necessaria almeno una cessione importante. Per esempio di Skriniar, tornato nel mirino del Tottenham, oppure meglio ancora quella di Marcelo Brozovic. A tal proposito, stando a ‘Tuttosport’ il centrocampista croato è finito nuovamente nel mirino del Paris Saint-Germain. Oltre a Nainggolan, che però appare destinato a tornare al Cagliari (in prestito con, stavolta, obbligo di riscatto), i transalpini pensano quindi pure al classe ’92 di Zagabria per rinforzare la mediana. In sostanza Leonardo può ‘finanziare’ (in larga parte) il colpo Kante, mettendo magari sul tavolo una quarantina di milioni per il numero 77 nerazzurro.

