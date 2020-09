Inter, UFFICIALE | Ecco la terza maglia 2020/2021 – FOTO

Le ultime news Inter mettono in evidenza la presentazione della terza maglia della squadra di Conte per questa stagione

L’Inter ha presentato in via ufficiale la terza maglia di questa stagione, che per la squadra di Conte comincerà sabato sera contro la Fiorentina. “Il nuovo terzo kit è caratterizzato da un design dalle strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro e sarà indossato nei match delle competizioni europee della prossima stagione“, recita la nota del club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non è finita | Offerta shock per Lautaro

Stagione 2020/2021: svelata la terza maglia dell’Inter

“La maglia, che presenta strisce nere e grigio scuro – come si vede in alto, ndr – riporta il logo dell’Inter al centro e raffinati dettagli gialli. Un’etichetta che riporta la scritta ‘Inter Milano’ appare sulla nuca, a suggellare il legame tra la squadra e la città, da sempre ispirazione anche di stile e trend. La forma del colletto e la finitura blu dello scollo e delle maniche incorniciano perfettamente la maglia. Pantaloncini e calzettoni neri completano il look”, conclude il comunicato. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Morata spinge il bomber all’Inter | Super scambio

Calciomercato Inter, richiesta di 20 milioni | L’affare non si fa (per ora)