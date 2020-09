Nonostante le ultime parole di riconciliazione con l’ambiente, Ivan Perisic potrebbe comunque ancora partite. Su di lui anche il Paris Saint Germain

Dopo la buona esperienza con la maglia del Bayern Monaco, Ivan Perisic ha fatto ritorno all’Inter al termine del prestito. I bavaresi infatti non hanno trovato l’accordo per il riscatto e dunque i nerazzurri si ritrovano con la grana legata all’esterno croato, osservato da molti ma per ora ancora alla corte di Conte. Le ultime dichiarazioni dello stesso calciatore hanno inoltre fatto presagire ad una possibile permanenza anche se dall’estero c’è chi continua a monitorarne la situazione. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, PSG su Perisic: pronta l’offerta

Estimatori in Francia per Ivan Perisic che sarebbe addirittura finito nel mirino dei vice campioni d’Europa del Paris Saint Germain. Secondo quanto sottolineato da ‘FootMercato’ Leonardo ha recentemente preso notizie sull’esterno croato per sostituire Di Maria.

Il PSG metterebbe sul piatto un prestito con opzione di riscatto per l’ex Bayern Monaco che potrebbe quindi fare una nuova esperienza in Francia. Si tratterebbe nel caso di un diritto di riscatto sui 12 milioni euro formula usata per Florenzi. Secco rifiuto dell’Inter che dal canto suo vorrebbe l’obbligo. L’accordo potrebbe arrivare sui 3 milioni di prestito oneroso e 9 con obbligo riscatto a fine stagione.

