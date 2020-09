Calciomercato Inter, Skriniar e Kante | Doppio annuncio di Ausilio

Le parole del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio prima del match Inter-Fiorentina valevole per la prima giornata del campionato di Serie A

Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ prima di Inter-Fiorentina rispondendo sul calciomercato, in particolare su Skriniar e Kante: “Per Milan c’è stato un incontro col dirigente del Tottenham, da parte nostra abbiamo anche ribadito che il giocatore non è sul mercato. Dalla difesa è già uscito Godin – ha sottolineato – quindi al momento non pensiamo di privarci anche di Skriniar. Kante colpo possibile? Mi risulta sia un titolare del Chelsea e che non sia stato messo sul mercato, abbiamo già otto centrocampisti, con loro iniziamo la stagione e andremo avanti”.

