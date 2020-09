Nainggolan ha deciso: ritorno al Cagliari vicino, c’è l’indizio social

Nainggolan ha deciso: ritorno al Cagliari vicino, c’è l’indizio social

Venti minuti in campo con la Fiorentina ma potrebbero essere i primi e gli ultimi per Nainggolan con la maglia nerazzurra. Sembra infatti che dopo Godin anche lui possa sbarcare (nuovamente) in Sardegna: sul suo profilo Instagram ha rimarcato la volontà di ritornare a vestire la maglia dei sardi, segno della voglia di giocare con continuità e che con Conte non avrebbe la garanzia di un posto fisso. Ora è necessario trovare la formula idonea per il trasferimento del giocatore, stavolta a titolo definitivo (salvo sorprese).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma