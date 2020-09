Nuovo derby sul mercato: piace Kabak dello Schalke 04

Nuovo derby sul mercato: piace Kabak dello Schalke 04

Nuovo derby di mercato tra Milan ed Inter in questa fine sessione estiva. Secondo ‘Tuttosport’, il nome in questione è quello di Ozan Kabak, turco dello Schalke 04. La dirigenza milanista avrebbe avuto dei contatti recenti con gli agenti ma il profilo piace molto anche ai nerazzurri che lo stanno valutando nel caso in cui non dovesse arrivare Smalling, altro obiettivo concreto al momento ‘imprigionato’ dal Manchester United.

