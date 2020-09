Annuncio ufficiale e decisione presa: Skriniar rimane all’Inter

Annuncio ufficiale e decisione presa: Skriniar rimane all’Inter

Ausilio non ha dubbi e conferma: Skriniar non lascia l’Inter. Sfumano, dunque, tutte le trattative legate al possibile ingaggio dello slovacco da parte del Tottenham. “Per la situazione di Skriniar ci siamo incontrati con il Tottenham ma abbiamo ribadito la nostra intenzione di non volerlo cederlo. Non pensiamo di privarci di lui dopo l’addio di Godin” ha concluso. Tuttavia, stamattina è arrivato il rilancio degli ‘Spurs’ che l’Inter sembra aver rispedito al mittente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma