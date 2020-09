Chiesa non è più incedibile! Botto di fine mercato: ”Non so se rimarrà a Firenze”

Chiesa non è più incedibile!

Commisso apre le porte al possibile addio di Chiesa. Lo ha riferito lui stesso ai microfoni di ‘DAZN’: “Chiesa? Oggi rimane, domani non lo so. Nell’ultima settimana può succedere di tutto” ha detto. Dunque, l’Inter potrebbe clamorosamente tornare in corsa per l’esterno che a questo punto non è ritenuto più incedibile dai viola. Appare comunque difficile che possa diventare un obiettivo concreto per la casa nerazzurra vista l’alta quotazione di 70 milioni di euro.

