Calciomercato Inter, Darmian e non solo | Doppio affare col Parma

Tra difesa e attacco, possibile doppio affare tra Inter e Parma con l’uscita di Ranocchia e quella di Pinamonti appena tornato dal Genoa

L’Inter si appresta ad accogliere Matteo Darmian visto che Ranocchia ha detto sì al trasferimento al Genoa. Il centrale umbro dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione, probabilmente un triennale da 2 milioni a stagione invece l’ex Manchester United. E’ tutto fatto, si aspetta solo il passaggio ufficiale del numero 23 alla corte di Maran. Darmian sarà un jolly prezioso per Conte, il quale lo stima fin dai tempi della Nazionale, considerato che può fare sia il tornante su entrambi i lati che il centrale nella difesa a tre.

Calciomercato Inter, rispunta Gervinho: arrivato ‘legato’ a Pinamonti

L’affare col Parma, però, potrebbe essere doppio. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia infatti la candidatura di Gervinho per l’attacco nerazzurro. Il 33enne ivoriano piace molto al tecnico interista e sarebbe una ‘variabile’ importante da poter magari sfruttare a gara in corso, quando le squadre si allungano e di conseguenza si aprono gli spazi. Il suo eventuale approdo alla Pinetina è comunque legato alla partenza di Pinamonti, fresco di ritorno dal Genoa per il quale Marotta e Ausilio valutano una cessione in prestito. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

