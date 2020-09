Cercasi difensore in casa Inter vista la probabile partenza di Milan Skriniar. Per i nerazzurri si fa largo anche l’ipotesi Nacho dal Real Madrid

La difesa dell’Inter nell’esordio in campionato contro la Fiorentina non ha mostrato segnali incoraggianti visti i tre gol subiti. Proprio quello arretrato è il reparto che potrebbe subire maggiori modifiche in vista di questi ultimi giorni di calciomercato soprattutto dal punto di vista delle uscite dove dopo Godin dovrebbero presto salutare anche Ranocchia e soprattutto Milan Skriniar. Qualora Marotta e soci dovessero davvero riuscire a piazzare lo slovacco, dovrebbero poi andare a caccia di un sostituto di primo livello da regalare a Conte. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: scambio con Barella | Palla a Conte

Calciomercato Inter, idea Nacho per il dopo Skriniar: le ultime

In caso di partenza di Skriniar l’idea giusta per la società di Suning potrebbe arrivare dal Real Madrid dove c’è nella lista dei possibili partenti anche Nacho Fernandez. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, un intermediario italiano lo ha proposto anche all’Inter che valuta così il dopo Skriniar.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, si tratta con Raiola: confermate le anticipazioni di InterLive

Il Real dal canto suo può dare in prestito con diritto un giocatore di esperienza anche se certamente non nella lista della spesa di Conte. Lo spagnolo nel caso può essere solo un affare last minute, se altri profili come Smalling e Milenkovic risultassero impossibili da raggiungere. In Italia, Nacho interessa invece in manieta concreta a Milan, Roma e Napoli.