Le parole del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio prima della gara Benevento-Inter valevole per il recupero della prima giornata di Serie A

Piero Ausilio ha risposto sul calciomercato Inter prima della sfida col Benevento: “Nainggolan? Non ci sono stati passi in avanti, sappiamo che il Cagliari è molto interessato a lui. Radja ha ancora un contratto con noi, nei prossimi giorni vedremo quale sarà la decisione migliore. Con il club di Giulini si potrà trovare la migliore soluzione. Ranocchia? Rimane qua, alla fine insieme all’allenatore abbiamo deciso che può essere ancora utile a noi come calciatore ma pure come uomo. Ha un senso di appartenenza particolare per l’Inter che lo rende un calciatore speciale per noi, quindi resterà con noi fino a fine stagione. Mercato? Siamo a posto così, anzi dobbiamo ancora fare un paio di uscite. Per ora non sono previsti inserimenti, a meno di qualche uscita e opportunità – Skriniar? Non è in vendita e non sono arrivate offerte, ho già detto che resterà qui”.

