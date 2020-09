Messi-Inter non tramonta: nerazzurri in corsa per l’estate del 2021

Messi-Inter non tramonta: nerazzurri in corsa per l’estate del 2021

Tornano a farsi sentire le voci attorno al possibile addio di Messi dal Barcellona. Secondo ‘Don Diario’, Lionel Messi non si arrende all’idea di lasciare la Catalogna e potrebbe comporre un piano di fuga per l’estate del 2021. Messi porterebbe delle offerte concrete per costringere il club a liberarlo, offerte importantissime che solo club come Psg e City sarebbero in grado di fare. Tuttavia, resiste anche l’ipotesi Inter visti gli accostamenti per la compravendite di alcune case e per le agevolazioni fiscali che favorirebbero l’arrivo di assi come lui.

