In queste ultime ore di calciomercato, Inter protagonista soprattutto in uscita. Dopo Dalbert, ceduto al Rennes in prestito con opzione d’acquisto sui 12 milioni di euro, il club nerazzurro ha piazzato altrove anche un altro giocatore non rientrante nei piani di Conte. L’affare è stato chiuso con tanto di ufficialità. Ecco i dettagli.

