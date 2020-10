Cessione Joao Mario, addio certificato: Conte lo ha fatto fuori

Cessione Joao Mario, addio certificato: Conte lo ha fatto fuori

Joao Mario è destinato a lasciare l’Inter. Il portoghese ha avuto l’ennesima conferma da parte della società e di Conte di non far parte del progetto: dopo il prestito al Lokomotiv Mosca, si cerca una nuova soluzione a titolo definitivo per l’addio definitivo ai nerazzurri. L’indizio ulteriore arriva direttamente dalla società: sul sito dell’Inter è l’unico giocatore a non avere la foto ufficiale con la maglia nerazzurra.

