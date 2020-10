Da Barella e Lukaku a Milinkovic-Savic, ecco le formazioni ufficiali del match Lazio-Inter valevole per la terza giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Inter, match valevole per la terza giornata di Serie A in programma alle 15 allo stadio ‘Olimpico’. Conte rilancia dal primo minuto Bastoni, Perisic, Barella e Lautaro Martinez, confermando Skriniar, Gagliardini e soprattutto Vidal, uscito acciaccato dalla gara di Benevento. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. 3-5-2 anche per i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi. In attacco, a supporto di Ciro Immobile, c’è l’argentino Correa. Arbitro della sfida sarà Guida.

Formazioni Ufficiali Lazio-Inter

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

