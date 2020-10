Joao Mario ai saluti: sempre più concreta la pista Sporting CP

Joao Mario ai saluti: sempre più concreta la pista Sporting CP

Joao Mario sta per ritornare allo Sporting Lisbona. Nonostante il Torino fosse interessato per averlo in prestito e dargli una chance in Serie A, la scelta sembra propendere per il ritorno in patria dove dovrebbe giocare definitivamente per il club biancoverde di Lisbona. L’agente è nella sede dell’Inter per la definitiva fumata bianca.

