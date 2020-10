Calciomercato Inter, Nainggolan resta | Saltata trattativa col Cagliari

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Radja Nainggolan, out nelle ultime due partite della squadra di Conte

Nainggolan non torna al Cagliari. Stando alle ultime indiscrezioni è definitivamente saltata la trattativa tra il club nerazzurro e quello di Giulini per appunto il ritorno del belga in Sardegna. La distanza tra domanda e offerta, troppo ampia, non è stata colmata e così – a circa mezz’ora dalla chiusura del calciomercato – i discorsi sono stati interrotti del tutto. Il belga, out nelle ultime due gare ufficialmente per una faringite, rimane così all’Inter, a disposizione di Antonio Conte.

