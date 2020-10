Hjulmand: ”Eriksen top player, non so perché non gioca nell’Inter”

Hjulmand: ”Eriksen top player, non so perché non gioca nell’Inter”

Christian Eriksen potrebbe diventare un caso per l’Inter. Lo accenna il CT della Danimarca Kasper Hjulmand in conferenza stampa ai media locali: “Non so i motivi per cui Eriksen non gioca, posso solo dire che qualsiasi motivazione valida o non valida la conoscano il giocatore e il tecnico dell’Inter. Per quanto mi riguarda posso solo dire che si tratta di un top player che tornerà molto presto ai suoi livelli. Ha una qualità di uno spessore davvero notevole” ha concluso.

