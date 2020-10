Calciomercato Inter, Conte non l’ha voluto | Vola in Olanda

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Conte e il suo no a un fantasista tedesco in queste ore trasferitosi ufficialmente in Olanda

Lo scorso 1° giugno abbiamo scritto che Conte ha fatto saltare l’affare a Marotta. Erano giorni di discussione sull’eventuale post Sanchez, con il primo obiettivo – Dries Mertens sfumato a causa del suo rinnovo contrattuale con il Napoli. “Mago dei colpi a costo zero, l’amministratore delegato Beppe Marotta non si è perso d’animo e ha puntato subito un altro giocatore in scadenza di contratto con caratteristiche similari“, scrisse Interlive.it. Il calciatore in questione era Mario Gotze, fresco di addio al Borussia Dortmund “che può agire da seconda punta, da trequartista e da falso nove”.

Calciomercato Inter, colpo a zero: Conte ‘sognava’ Cavani. E Gotze…

Conte disse no all’ingaggio del tedesco classe ’92: “Si è opposto al suo arrivo, non ritenendolo adatto al suo gioco. Lo scetticismo del tecnico salentino non è legato alle qualità tecniche del campione del mondo 2014, bensì al suo carattere poco grintoso”. Il tecnico, a proposito di colpo a zero, ‘sognava’ Edinson Cavani, alla fine di questo calciomercato accordatosi col Manchester United. E Gotze? Proposto anche ad altre big, dalla Juventus al Napoli, da ieri sera è ufficialmente un nuovo giocatore del Psv Eindhoven. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

