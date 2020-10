Calciomercato, UFFICIALE: lascia di nuovo l’Inter | “Obiettivo raggiunto”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ufficialità della cessione di Joao Mario ai portoghesi dello Sporting dai quali era arrivato nell’estate 2016

E' ufficiale, Joao Mario torna allo Sporting CP. Il centrocampista portoghese lascia di nuovo l'Inter con la formula del prestito secco. In Portogallo sostengono che i nerazzurri pagheranno anche buona parte del suo ricco stipendio. "Joao Mário è il rinforzo più recente della squadra di calcio principale dello Sporting Clube de Portugal per il 2020/2021 – recita il comunicato del club lusitano – Il centrocampista arriva ad Alvalade in prestito per un anno dagli italiani dell'FC Internazionale Milano e indosserà la maglia che ha indossato per più di dieci anni.

Inter, Joao Mario allo Sporting CP: “Sensazioni fantastiche. Volevo tornare dove ero stato bene”

“Le sensazioni sono fantastiche – ha detto Joao Mario al canale ufficiale dello Sporting – Ho sempre voluto tornare dove sto bene, dove ero felice e dove voglio essere di nuovo felice. Per me è un grande onore tornare in questa casa che conosco bene”.

🗣 “Quis sempre voltar onde me sinto bem, onde fui feliz e onde quero voltar a ser feliz. Para mim, é uma grande honra voltar a esta casa que conheço bem. Sou mais um para ajudar” Bem-vindo de volta à tua casa, @joaome17! 🟢⚪ #JoãoMágico pic.twitter.com/aH5AcC0JI7 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 6, 2020

