Rinnovo Lautaro, Marotta frena la trattativa

Rinnovo Lautaro, Marotta frena la trattativa

Lautaro Martinez è rimasto all’Inter dopo mesi di voci e di accostamenti al Barcellona. Per lui è pronto un ricco rinnovo del contratto anche se i soliti rumors parlano di una trattativa messa appositamente in stand-by: secondo ‘Tuttosport’, Marotta attenderebbe qualche mese perché andrà in scadenza a giugno 2023 e non vorrebbe creare ulteriori distrazioni alla squadra con altri rumors.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma