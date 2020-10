Lukaku: “Italia adatta al mio stile. Io come Conte, ecco perché”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Romelu Lukaku tra Conte e la finale di Europa League persa contro il Siviglia

“L’Italia è adatta al mio stile. Se l’avessi saputo, sarei arrivato prima”. Lo ha detto Romelu Lukaku a ‘VTM’. “Conte? Quando gioco dalla sua parte si fa sentire – ha risposto il centravanti dell’Inter – Io e il mister andiamo d’accordo, siamo più o meno simili: entrambi odiamo perdere“. Il belga è poi tornato sulla finale di Europa League persa col Siviglia: “Ho rifiutato di ritirare la maglia del secondo posto? Sì, non potevo prenderla… Ho sempre avuto quei momenti in cui devo dire semplicemente di no. Supercoppe, Scudetto perso di un punto e semifinale dei Mondiali con il Belgio. Per me è stato tremendo e quindi ho pensato di rifiutarla. Avevo dato tanto per quell’obiettivo, mi ci sono voluti quattro o cinque giorni per superarlo“, ha concluso il numero 9 della squadra nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo con l’agente | Arriva a gennaio