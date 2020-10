Calciomercato Inter, decisione presa | Via a fine stagione

Al termine di una lunga estate di voci e speculazioni, l’Inter ha trattenuto Lautaro Martinez. Il rinnovo però per ora non arriva

È stata una lunga estate quella che ha accompagnato l’inizio di stagione di Lautaro Martinez, accostato per diversi mesi al Barcellona del connazionale Lionel Messi. Alla fine però l’Inter ha resistito alle offensive blaugrana trattenendo alla corte di Conte il numero 10 albiceleste per il quale ci sarà però ancora da lavorare sul rinnovo di contratto. Il prolungamento infatti tarda ad arrivare e non ci sono buoni segnali in proposito. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez più lontano: c’è lo stop

Dopo le tante speculazioni dei mesi scorsi, l’Inter tratta per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, per provare a blindarlo ulteriormente. Si tratta però di un affare in salita come sottolineato anche dagli spagnoli di ‘Todofichajes.com’ che evidenziano come infatti sarebbe stata rispedita al mittente una proposta di rinnovo presentata a Beto Yaque, agente dello stesso Lautaro.

L’ingaggio messo sul piatto non convincerebbe il ragazzo che gradirebbe un innalzamento dell’offerta a 7 milioni di euro a dispetto dei 5 offerti fino a questo momento da Marotta e soci. L’Inter dal canto suo non vuole cedere e il rinnovo subisce una brusca frenata con il ragazzo – a quanto pare ora nel mirino pure del Bayern – che ha ormai preso una decisione: via da Milano alla fine della stagione

