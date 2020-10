C’è aria di derby fra Milan e Inter non solo in campo ma anche sul mercato grazie ad un gioiello del Lille. Ecco tutti i dettagli

Meno di una settimana al derby di Milano fra Milan e Inter, atteso tantissimo dai tifosi di entrambe le compagini. Una sfida tra nerazzurri e rossoneri, secondo ‘Tuttosport’, che si potrebbe riproporre anche in ottica mercato a gennaio per il goiello del Lille Boubakari Soumare.

Il francese classe 1999 è fortemente voluto da Stefano Pioli e in caso di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, Paolo Maldini potrebbe tentare di accontentare il suo allenatore. Occhio all’Inter però che è molto interessata al giocatore e rimane attenta agli sviluppi. Per entrambe, comunque, si tratta di un acquisto non facile dato che il Lille non ci pensa minimamente alla formula del prestito e in estate ha già rifiutato un’offerta di quasi 40 milioni di euro del Newcastle ‘costringendo’ il Napoli a virare su Bakayoko. Potrebbero servirne minimo 45, ovvero una follia, per strapparlo ai transalpini.

Calciomercato Inter, chi è Boubakari Soumare

Nato a Noisy-Le-Sec in Francia il 27 febbraio 1999 e di origini senegalesi, Soumare è un centrocampista davvero completo. Non è un caso, infatti, che abbia attratto l’interesse di squadre come Milan e Inter. Potente fisicamente e abile anche nel recuperare palloni, è dotato anche di una buona visione di gioco. Queste caratteristiche gli permettono di fare la differenza al Lille e nella Nazionale francese Under 21. Il calciomercato di gennaio dell’Inter regalerà questo talento ad Antonio Conte?

