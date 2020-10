Bellinazzo: “Suning ha già investito per la società nerazzurra 600 milioni di euro”

Inter, il noto giornalista esperto di economia Marco Bellinazzo ha voluto dare tutte le garanzie del caso sui nuovi proprietari di Inter e Milan. Il giornalista ha spiegato quanto sia Suning che Elliott hanno già investito nelle due società

INTER BELINAZZO SULLA SITUAZIONE DELLE DUE MILANESI/ Il noto giornalista esperto di economia Marco Bellinazzo, ha voluto tranquillizzare i tifosi delle due squadre milanesi in merito ai proprietari delle due società calcistiche, mentre era ospite negli studi di Sky Sport. Queste le sue prime dichiarazioni: “Chi teme per la serietà della proprietà straniere deve rendersi conto che nel caso di Milan e Inter non ci sono problemi. Sia Suning che Elliott hanno investito tanto rispettivamente per consolidare e rilanciare le due società”. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Poi è entrato nel dettaglio e ha spiegato: “Moratti ha bruciato 1,3 mld nei suoi anni di presidente, Suning finora già 600 mln. Berlusconi 900 mln, Elliott 700. Ora ci troviamo in una fase delicatissima, con lo stadio asset importante per lo sviluppo: la volontà è ritrovare la dimensione internazionale perduta. Il percorso è stato rallentato dalla pandemia, il virus sta colpendo e colpirà anche peggio in questa stagione. L‘Inter, negli anni, è riuscita ad aumentare i ricavi strutturali di 100 mln, a differenza del Milan, ma vanno comunque tenuti d’occhio i costi operativi”.