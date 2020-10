Agnelli non si arrende: ”Calciopoli, riavremo gli scudetti”

Agnelli non si arrende: rivuole gli scudetti revocati dallo scandalo calciopoli. Come riferisce ‘Calcio e Finanza’, il presidente vuole continuare la propria battaglia per riavere i titoli delle stagioni 2004/05-2005/06: “Abbiamo cercato di far valere le nostre ragioni nelle sedi opportune, non ci arrendiamo e fisseremo nuovi ricorsi al TAR. Le decisioni e le prese di posizione assunte dalla giustizia sportiva e dal Coni non le accettiamo, vogliamo andare sino in fondo e compiere ogni atto dovuto per la riassegnazione degli scudetti” ha concluso.

