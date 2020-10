Calciomercato Inter, super tesoretto per Kante | Doppio addio

Maxi tesoretto per arrivare al sogno Kante. È questa la strategia dell’Inter che spera di riuscire ad accontentare ancora Antonio Conte

Nonostante la campagna acquisti faraonica dell’ultima estate, la dirigenza dell’Inter potrebbe non aver concluso il proprio lavoro e pensa già al futuro tra entrate e soprattutto uscite. Proprio le cessioni potrebbero rappresentare la chiave giusta per regalare ad Antonio Conte quello che resta un vero e proprio sogno ricorrente: N’Golo Kante. Il tecnico salentino gradirebbe parecchio l’innesto in rosa del mediano del Chelsea che dal canto suo ha alzato un muro economico di non facile soluzione. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tesoretto per arrivare a Kante: Brozovic e Skriniar in uscita

Per provare a soddisfare le alte richieste del Chelsea potrebbero dunque essere necessari alcuni sacrifici. A gennaio l’Inter dunque potrebbe raccogliere il famoso maxi tesoretto per Kante con due grandi cessioni. Su Skriniar potrebbe ripiombare il Paris Saint Germain o in alterntiva il Tottenham, mentre su Brozovic occhi puntati dell’Atletico Madrid che ha perso Thomas Partey finito all’Arsenal dopo il pagamento della clausola.

La società di Suning potrebbe quindi andare a cedere entrambi i calciatori con la formula del prestito molto oneroso con diritto di riscatto: una sorta di obbligo mascherato vista l’elevata cifra per il prestito. L’incasso totale si aggirerebbe poi sui 60/65 milioni di euro che l’Inter proverebbe ad investire su Kante. Nel caso, secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ il Chelsea avrebbe anche già scelto il sostituto: Rice del West Ham che potrebbe arrivare a 40 milioni. Per il francese dei ‘Blues’ resterebbe però da battere anche la concorrenza del PSG.

