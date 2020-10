La sosta delle nazionali ha regalato gioie e dolori agli interisti: da Vidal ad Hakimi, scopriamo le prestazioni dei nerazzurri

L’Inter non si ferma nemmeno con la sosta delle nazionali. Tanti interisti, infatti, sono stati protagonisti in campo, da Arturo Vidal ed Alexis Sanchez con il Cile fino ad arrivare al Marocco di Achraf Hakimi. Facciamo, quindi, un focus sui giocatori nerazzurri in Nazionale.

VEDI ANCHE>>> Conte: 7 partite in 23 giorni e solo venerdì potrà riavere tutti i Nazionali, Covid permettendo

Inter, dai Hakimi a Sanchez: le ultime sui nerazzurri in Nazionale

Vidal e Sanchez, amaro in bocca: in Nazionale il duo nerazzurro è apparso più in forma che mai. Nel primo match valido per le qualificazioni mondiali, disputato contro l’Uruguay, nonostante la sconfitta per 2-1 Sanchez è andato in gol replicandosi nel 2-2 casalingo contro la Colombia. A segno anche Vidal.

Kolarov e Eriksen titolarissimi: anche il serbo e il danese protagonisti con le proprie nazionali. Il difensore nerazzurro ha giocato un match importante per la qualificazione agli europei mentre il trequartista è andato in gol sia con le Isole Far Oer che contro l’Islanda.

Italia, Sensi e (soprattutto) Barella protagonisti: nel primo match grande prova degli azzurri, ma nel secondo incontro, valido per la Nations League, solo un pari con l’ex Cagliari in campo: stasera sfida all’Olanda di de Vrij…

Lukaku-Lautaro, in gol entrambi: per il belga, nonostante la sconfitta contro l’Inghilterra, buona prova con tanto di gol su rigore mentre l’argentino ha convinto grazie ad un gol e un assist contro la Bolivia.

Brozovic e Perisic, bene così: il duo croato vince e convince contro la Svezia, aspettando il derby.

Hakimi convince: il talento interista nell’amichevole del Marocco contro il Senegal ha fornito un assist mentre nella seconda partita ha giocato per circa 70′.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, dalla Spagna | No all’Inter: rinnova il contratto

Calciomercato, addio Inter | Operazione da 90 milioni di euro