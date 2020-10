La carica di Sanchez: ”Sono prontissimo per il derby”

La carica di Sanchez: ”Sono prontissimo per il derby”

Protagonista nella sfida contro la Colombia, Sanchez si prepara per il derby di sabato 17 contro il Milan, una sfida alla quale non vuole mancare e si sente molto carico per fare bene: “Sto bene, mi sento bene nonostante la botta che ho ricevuto in partita. Sono carico e pronto per il derby di sabato, vogliamo vincere e sono sicuro che riusciremo a fare del nostro meglio per cercare di vincere” ha concluso.

