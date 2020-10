Clamorosa indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna: a gennaio Inter e Bayern porteranno a termine uno scambio. Ecco i dettagli

A gennaio l’Inter concluderà un clamoroso quanto assurdo scambio con il Bayern Monaco. Ne è sicuro ‘todofichajes’, il quale parla di chiusura certa dell’operazione nel calciomercato cosiddetto ‘di riparazione’. In Baviera finirebbe Christian Eriksen, arrivato in nerazzurro nove mesi fa per 20 milioni di euro ma sicuramente non per espressa richiesta di Antonio Conte. Difatti il trequartista danese, anche se non soprattutto per ‘colpa’ sua, non è riuscito a prendersi un ruolo da protagonista nello scacchiere interista.

Calciomercato Inter, Eriksen ‘tuona’! Dalla Spagna: al Bayern per Boateng!

Eriksen è ormai stufo della sua situazione all’Inter. Anche ieri, dopo la sfida con l’Inghilterra vinta dalla Danimarca in trasferta per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato proprio dal classe ’92, si è lasciato andare ad uno ‘sfogo’: “Sono felice di tornare ogni volta in Nazionale, perchè qui mi fanno giocare e sono contento – le sue parole nel post gara – Come tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla… Sono entusiasta quando vengo in nazionale, non importa in quale club io giochi”. Secondo il portale spagnolo, a gennaio l’Inter lo piazzerà al Bayern in cambio (mistero sulla formula, ma non può essere uno scambio alla pari) del 32enne Jerome Boateng. Parliamo di un affare che, se confermato, sarebbe del tutto incredibile pure perché il difensore tedesco è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

