Ultime partite per gli interisti in nazionale: da Lukaku a Barella fino ad Eriksen, scopriamo com’è andata

Ultimo giro della sosta nazionali che ha visto protagonisti ancora una volta molti giocatori dell’Inter, da Romelu Lukaku capitano nel Belgio a Nicolò Barella e Christian Eriksen, ma anche D’ambrosio, de Vrij, Kolarov e Perisic: sarà andata bene a tutti?

Interisti in nazionale: scopriamo com’è andata

Lukaku leader e capitano: il centravanti nerazzurro ancora in gol, questa volta con la fascia da capitano al braccio. Solito leader in mezzo al campo, motivo per cui in vista del derby Conte sorride.

Barella e D’ambrosio a tutta Italia: entrambi in campo, con il talento ex Cagliari che è stato in grado di fornire un delizioso assist a Pellegrini per il momentaneo vantaggio degli azzurri sull’Olanda. Anche D’ambrosio ha fornito una buona prova in difesa.

De Vrij super in difesa, ma non basta: Se l’Olanda ha retto per la maggior parte del match, nonostante il pareggio, concedendo davvero poco all’Italia, è anche merito dell’interista.

Kolarov a tutta birra: 90 minuti per il difensore serbo contro la Turchia e già primo assaggio di derby: Chalanoglu a segno.

Perisic, 70′ di amaro in bocca: la Croazia si deve arrendere alla Francia (2-1), ma Ivan fornisce una buona prova e sfiora addirittura il gol su punizione.

Eriksen, gol e polemiche: 100° presenza con la Danimarca e ancora in gol, il fantasista nerazzurro si è preso anche la briga di parlare del suo momento all’Inter con un semplice: “Almeno qui gioco”.

