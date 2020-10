Calciomercato Inter, Giulini a sorpresa: “Felice sia saltato tutto”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini in merito all’affare Nainggolan non andato poi in porto

“Godin un acquisto top”. Lo ha detto Tommaso Giulini ai microfoni di ‘Tuttosport’. Il presidente del Cagliari ha poi parlato di un altro affare con l’Inter, quello Nainggolan, alla fine naufragato: “Dal punto di vista del tifoso ho un grandissimo rimpianto. Il Cagliari dell’anno scorso, con Radja in campo, a un certo punto aveva dimostrato di essere una gran bella squadra. Dati i problemi economici del calcio e i costi dell’eventuale operazione, da presidente dico che alla fine sono contento che la trattativa non sia andata in porto“.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, Conte in ansia | Un altro titolare a rischio forfait

Calciomercato Inter, Giulini: “Godin acquisto più importante della storia del Cagliari”

“Dispiace che questa trattativa degli ultimi giorni, last minute, abbia fatto un po’ passare in secondo piano colui che ritengo uno degli acquisti più importanti della storia del Cagliari: Godin – ha sottolineato in conclusione il numero uno del club sardo – Dieo è un grandissimo giocatore di qualità, con una chiara leadership e tanta esperienza e trionfi alle spalle. Spero che i tifosi lo percepiscano fino in fondo, tutto questo”. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Lukaku: “Felice a Milano” | Poi esce allo scoperto sullo scudetto

Eriksen ‘punge’ Conte | Dalla Spagna: a gennaio via con uno scambio