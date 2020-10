Accordo trovato: l’Inter risolve definitivamente la ‘grana’ Lautaro Martinez

Accordo trovato: l’Inter risolve definitivamente la ‘grana’ Lautaro Martinez

L’Inter sembra aver risolto definitivamente la ‘grana’ Lautaro Martinez. Marotta e Ausilio possono tranquillamente accordarsi per il rinnovo poiché il Barcellona avrebbe deciso di virare altrove per rinforzare l’attacco: stando a ‘Sport’ i catalani avrebbero trovato un principio d’accordo per Memphis Depay. Così facendo, la pista Lautaro verrebbe definitivamente accantonata e l’Inter avrebbe tutto il tempo per chiudere la pratica per la nuova firma sul contratto.

