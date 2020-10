Calciomercato Inter, dalla Spagna | Si chiude a gennaio per 50 milioni

Secondo Don Balon un big dell’Inter si trasferirà in Premier League nel prossimo calciomercato di gennaio. Operazione da 50 milioni di euro

In Premier League a gennaio. ‘Don Balon’ non ha alcun dubbio: il big dell’Inter approderà nel massimo campionato inglese a gennaio, quando aprirà i battenti il calciomercato ‘di riparazione’. Il protagonista della clamorosa indiscrezione è Skriniar, già vicino (ma non troppo) alla cessione nelle ultime due settimane della scorsa sessione estiva. Positivo al Covid-19 e quindi out nel derby col Milan di domani, lo slovacco avrebbe ‘rotto’ definitivamente con Conte, nonostante il tecnico sia tornato a fare affidamento su di lui facendolo giocare titolare contro Benevento e Lazio.

Calciomercato Inter, Skriniar al Tottenham: si chiude a gennaio e poi assalto a Kante

Secondo il portale spagnolo, Skriniar diventerà un nuovo giocatore del Tottenham. Proprio gli ‘Spurs’, nel mese di settembre, si erano mostrati i più interessati al cartellino dell’ex Sampdoria che l’Inter era ed è disposto a cedere per non meno però di 50 milioni di euro. Ed è a questa cifra, stando a ‘Don Balon’, che andrà in porto l’operazione tra la società targata Suning e quella guidata da Levy. Per la felicità di Mourinho, grande estimatore del classe ’95 la cui vendita consentirebbe a Marotta e Ausilio di tornare all’assalto di Kante, il quale rimane il ‘sogno’ di Conte, con una somma consistente e forse sufficiente per convincere il Chelsea a privarsene. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

