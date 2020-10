Marchisio: ”Dissi di no a Mourinho quando mi volle all’Inter”

Marchisio: ”Dissi di no a Mourinho quando mi volle all’Inter”

Claudio Marchisio ha svelato un retroscena di mercato che lo collega all’Inter di Mourinho. Queste le sue parole al ‘Corriere della Sera’: “Ci furono dei contatti con l’Inter di Mourinho per un trasferimento a Milano, dissi di no e non mi sono mai pentito della scelta perché mi sentivo uno juventino vero, una bandiera come Totti, De Rossi o Maldini. Il nostro attaccamento alla maglia è stato unico e non condivisibile con nessun altro. Dissi di no anche al Real Madrid quando avevo 21 anni perché volevo giocare nella mia squadra del cuore” ha concluso.

