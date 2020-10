DIRETTA Serie A, derby Inter-Milan: segui la cronaca LIVE

La quarta giornata di Serie A mette di fronte Inter e Milan allo stadio Meazza. La cronaca Live del derby in Diretta.

L’Inter affronta il Milan nel derby della Madonnina valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono tornare al successo dopo la sosta per le Nazionali e il pareggio contro la Lazio nonostante le molte assenze, dall’altra i rossoneri dell’ex Pioli cercano una vittoria per restare in testa alla classifica a punteggio pieno. Interlive.it vi offre la stracittadina dello stadio Meazza in tempo reale.