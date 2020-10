Serie A, Inter-Milan | Le probabili formazioni del derby

Dall’Inter piena di impegni al Milan colmo di entusiasmo e certezze: scopriamo le probabili formazioni del derby di Milano

Questa sera alle 18, allo stadio San Siro, andrà in scena una partita davvero speciale: il derby di Milano. L’Inter di Antonio Conte dovrà fare a meno di Young, Gagliardini, Sensi, Skriniar e Nainggolan. Bastoni, visto il tampone negativo, potrebbe essere arruolato per la panchina. I nerazzurri probabilmente schiereranno una difesa a 3 formata da Kolarov, de Vrij e d’Ambrosio, mentre a centrocampo prendono quota Barella e Vidal con Hakimi e Perisic sugli esterni. Eriksen dovrebbe agire dietro Lukaku e Lautaro. Ma c’è anche la possibilità che il danese parti dalla panchina, con Brozovic inserito in mezzo al campo e 3-5-2 come modulo di partenza.

Dall’altra parte, il Milan allenato da uno Stefano Pioli alquanto fiducioso dovrà fare a meno di un’assenza pesante come quella di Ante Rebic e contare su un Ibrahimovic con pochi minuti sulle gambe. Torna anche Romagnoli in difesa. Possibile ballottaggio fra Leao e Brahim Diaz a sinistra. A centrocampo confermato il duo Bennacer-Kessie. Saranno, ancora una volta, titolarissimi Calabria e Theo Hernandez: 4-2-3-1 per i rossoneri.

LEGGI ANCHE>>> Marchisio: “Dissi di no a Mourinho quando mi volle all’Inter”

Probabili formazioni Inter-Milan

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Barella, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers; Chalanoglu, Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: uno svincolato per Conte

Calciomercato Inter, assalto a Kante | Scambio clamoroso