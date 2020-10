Al centro del progetto dell’Inter c’è sicuramente Romelu Lukaku che ha iniziato al meglio la stagione attirando però anche l’attenzione del Real Madrid

Avvio super di stagione per Romelu Lukaku che ha già messo in chiaro le cose in campionato andando a segno con regolarità e replicando anche con la nazionale belga nel corso dell’ultima sosta. Un vero e proprio exploit alla corte di Conte per l’ex Manchester United che sta attirando nuovamente su di se le mire dei top club europei in vista delle prossime sessioni di mercato. Proprio in questo senso potrebbe farsi vivo il Real Madrid, ancora a caccia di un degno erede del non più giovanissimo Karim Benzema. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Real a caccia di Lukaku: doppia proposta

A giugno potrebbe dunque prendere corpo un tentativo del Real Madrid per Lukaku con una proposta da 70-80 milioni di euro o in alternativa da 50 con in allegato il cartellino del centrocampista Toni Kroos. I ‘Blancos’ infatti dopo una lunga estate senza spese folli il prossimo anno torneranno ad aprire con vigore il portafogli.

L’Inter respingerebbe la proposta ma Lukaku, pur trovandosi benissimo a Milano, potrebbe spingere per il trasferimento visto che al Real è impossibile dire di no e che lo stesso club iberico offrirebbe al bomber belga un contratto super da 15-16 milioni di euro netti a stagione.

