Conte: per la Champions tornano disponibili Sensi, Bastoni e Nainggolan

Inter, in vista della sfida contro il Borussia M’Gladbach valida per la prima giornata del girone di Champions League, il tecnico Antonio Conte torna a sorridere visto che recupera qualcuno dei giocatori che erano indisponibili nel derby

INTER SITUAZIONE INDISPONIBILI/ A tre giorni dalla sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, la squadra di Antonio Conte deve rialzarsi dopo la sconfitta nel derby e cercare di recuperare delle pedine importanti, in vista dell’esordio nella massima competizione europea. Grazie a Calciomercato.com, andiamo a vedere come è la situazione dei giocatori che sono stati indisponibili nel derby meneghino. L’allenatore avrà sicuramente a disposizione Sensi, che ha saltato la partita stracittadina a causa squalifica dopo il rosso preso contro la Lazio e il difensore Bastoni che è risultato negativo al tampone e quindi torna abile e arruolabile per la difesa a 3. L’altro calciatore, che dopo il test sul Covid è risultato negativo è Nainggolan e infatti entrambi, nella giornata odierna, hanno potuto allenarsi anche se da soli ad Appiano Gentile. In ogni caso per avere la certezza di poterli inserire nell’elenco dei convocati per mercoledì sera, serve una documentazione dell’avvenuto controllo e della negatività al virus. Per quanto riguarda gli altri: Skriniar è ancora in Slovacchia e risulta ancora positivo e non può muoversi, stessa positività anche per Gagliardini che quindi deve rimanere in quarantena, anche se sono trascorsi i 10 giorni previsti.

Potrebbero esserci riscontri positivi per Radu e Young che domani faranno un nuovo test, ma difficilmente, anche se dovessero risultare negativi, potrebbero aggregarsi al gruppo, visto che l’incontro è solo il giorno successivo, ma almeno potrebbero esserci per la trasferta di Genova contro i rosso-blu in campionato.